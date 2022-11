Soi kèo AS Monaco vs Marseille “Super Bigbet”, 02h45 ngày 14/11

AS Monaco vs Marseille chính là cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng 15 Ligue 1. Hai đội đang lần lượt xếp ở vị trí thứ 5 và thứ 4 trên BXH, cùng với 27 điểm. Tuy nhiên Marseille xếp ở trên vì có hiệu số tốt hơn, nếu giành chiến thắng trên sân nhà trong trận đấu này, AS Monaco sẽ vươn lên dẫn trước đối thủ.

Soi kèo Châu Á AS Monaco vs Marseille chính xác từ Kubet79.bet

Trong 3 lần gần nhất được chơi trên sân nhà trước Marseille. AS Monaco đã thắng 2 và hòa 1. Và lần gần nhất hai đội gặp nhau là trong trận lượt về của mùa giải trước. Và AS Monaco đã thắng với tỉ số tối thiểu ngay trên sân của đối phương.

Trước khi bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang có một phong độ rất cao với 3 chiến thắng liên tiếp. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Philippe Clement đã bất bại 5 trận liên tiếp trên sân nhà. Vì vậy, họ tỏ ra rất tự tin khi bước vào trận đấu này. Nhất là khi Marseille không được đánh giá quá cao, khi đã thua 2/3 trận sân khách gần nhất. Rõ ràng đoàn quân của HLV Igor Tudor thi đấu rất thiếu tự tin mỗi khi phải hành quân xa nhà.

Chọn: AS Monaco -0.25

Soi kèo tài xỉu AS Monaco vs Marseille cả trận theo Kubet79.bet

Cả hai đội bóng đều sở hữu hàng phòng ngự rất chắc chắn. Khi mà hàng thủ của đội chủ nhà đã giữ sạch lưới 2/3 trận gần nhất, trong khi hàng công của Marseille cũng đã có một màn trình diễn ấn tượng khi không để cho Lyon chọc thủng lưới ở vòng đấu trước. Và 2 lần gần nhất hai đội gặp nhau đều đã kết thúc với không quá 2 bàn thắng được ghi. Cho nên, nhiều khả năng một thế trận chặt chẽ sẽ được hai đội tạo ra trong trận đấu này.

Chọn: Xỉu 2.75

Soi kèo phạt góc AS Monaco vs Marseille siêu chuẩn từ Kubet79.bet

Lần gần nhất hai đội chạm mặt nhau đã có tới 13 tình huống phạt góc được thực hiện. Và 4/5 trận gần nhất có sự góp mặt của AS Monaco đã có ít nhất 8 tình huống phạt góc được diễn ra.

Chọn: Tài

Đội hình dự kiến AS Monaco vs Marseille theo phân tích Kubet79.bet

AS Monaco: Nubel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Fofana, Lucas, Minamino, Embolo, Yedder.

Marseille: Lopez, Mbemba, Bailly, Leonardo Balerdi, Clauss, Gueye, Valentin Rongier, Tavares, Matteo Guendouzi, Gerson Santos, Javier Suarez.

Dự đoán tỉ số AS Monaco vs Marseille từ trùm soi kèo Kubet79.bet

AS Monaco sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Marseille trong trận đấu này. Tuy nhiên với phong độ cực cao trên sân nhà thì họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng.