Soi kèo AS Roma vs Torino “Super Bigbet”, 21h00 ngày 13/11

Torino sẽ hành quân đến sân Olimpico để đối đầu với AS Roma. Vòng đấu trước. AS Roma đã để thua tối thiểu trước Lazio, trong khi đó đã giành chiến thắng 2-0 trước Sampdoria trên sân nhà. Với kết quả này AS Roma đã tụt xuống vị trí thứ 7 và Torino leo lên vị trí thứ 9 trên BXH

Lịch sử đối đầu trong 5 lần gần nhất giữa hai đội. Đoàn quân của Jose Mourinho đang là đội bóng thi đấu ấn tượng hơn khi đã thắng 4 và chỉ để thua duy nhất 1 lần.

Trước khi bước vào trận đấu này. AS Roma đã trải qua 5 trận gần nhất với thành tích, 1 thua, 1 hòa và thắng 3. Đây có thể xem là phong độ tương đối ấn tượng của AS Roma. Trong khi đó, mặc dù thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà nhưng Torino không được đánh giá quá cao khi chơi trên sân khách. Đoàn quân của HLV Ivan Juric đã để thua 4/5 trận sân khách gần nhất. Và tỉ lệ thắng kèo Handicap chỉ đạt 20%. Vì vậy, lợi thế sân nhà sẽ giúp đội bóng thành Rome thi đấu tự tin và được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.

Chọn: AS Roma -0.5

Torino đã kết thúc 3 trận gần nhất trên sân khách với ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Trong khi đó, hàng công của AS Roma đã ghi được 10 bàn chỉ sau 5 trận tiếp đón đối thủ trên sân nhà. Trung bình 2 bàn mỗi trận, cho thấy những cầu thủ thi đấu rất hay khi được chơi trên sân nhà Olimpico. Vì vậy, nhiều khả năng đây sẽ là một màn đối đầu nảy lửa giữa hai đội. Torino cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực thi đấu trên sân khách, còn AS Roma sẽ hướng tới 3 điểm.

Chọn: Tài 2.25

3 lần gần nhất hai đội gặp nhau đã có trên 10 tình huống phạt góc được diễn ra. Lần gần nhất làm khách trước AS Roma, các cầu thủ Torino đã tạo ra được 9 quả phạt góc.

Chọn: Tài

AS Roma: Patricio, Smalling, Ibanez, Mancini, Cristante, Matic, Zalewski, Celik, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

Torino: Milinkovic-Savic, Buongiorno, Rodriguez, Zima, Vojvoda, Ricci, Linetty, Singo, Radonjic, Miranchuk, Vlasic.

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho được đánh giá rất cao mỗi khi được thi đấu trên sân nhà và họ sẽ hướng tới chiến thắng trong trận đấu này. Nhất là khi Torino không thi đấu quá tốt khi phải hành quân xa nhà.