Soi kèo Fenerbahce vs Sivasspor “Super Bigbet”, 0:00 ngày 08/11

Lần đối đầu gần nhất giữa các câu lạc bộ diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 và trận đấu kết thúc với tỷ số 1: 1.

Soi kèo Châu Á Fenerbahce vs Sivasspor chính xác từ Kubet79.bet

Soi kèo Fenerbahce nhiều khả năng sẽ vắng Irfan Can Egribayat, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandas, Luan Peres và Nazim Sangare do chấn thương vào thứ Ba tới. Jesus đã thực hiện năm sự thay đổi cho chuyến đi đến Krakow gặp Dynamo Kiev vào thứ Năm, với những cầu thủ như Irfan Kahveci, Joao Pedro và Ezgjan Alioski có khả năng trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó, Sivasspor đã thực hiện sáu sự thay đổi trong chuyến đi đến Praha, với việc cựu cầu thủ chạy cánh của Tottenham Hotspur Clinton N’Jie vắng mặt vì căng cơ và không có khả năng được chọn khi World Cup sắp diễn ra. Leke James và Ugur Ciftci dự kiến ​​sẽ tham gia cùng tuyển thủ Cameroon bên lề do các vấn đề về mắt cá và cơ tương ứng.

Fenerbahce đã thắng 9/11 trận sân nhà gần nhất (Super Lig) và Sivasspor đã phải nhận thất bại kinh hoàng 2-0 trên sân nhà dưới tay Antalyaspor vòng trước. Đây có thể là màn trình diễn tồi tệ nhất của đội kể từ khi Calimbay lên nắm quyền vào năm 2019. Tuy nhiên, trận hòa trên sân khách tại Slavia Prague đã giúp họ đứng đầu bảng Europa Conference League, đó chắc chắn là một động lực tinh thần cho họ. Nếu chúng ta nhìn vào toàn bộ lịch sử đối đầu giữa đôi bên gồm 38 trận, Fenerbahce giành chiến thắng trong 20 trận đấu, trong khi Sivasspor đánh bại đối thủ sắp tới trong 8 trận.

Chọn: Fenerbahce -1.5

Soi kèo tài xỉu Fenerbahce vs Sivasspor cả trận theo Kubet79.bet

Fenerbahce đã hạ gục Istanbulspor với tỷ số 5-2 vòng trước. Sau đó, họ đánh bại Dinamo Kiev với tỷ số 2-0 và giành ngôi đầu bảng Europa League. Tinh thần ở CLB đang lên rất cao, người hâm mộ ủng hộ nhiều hơn so với thập kỷ trước, sự luân chuyển của Jesus tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu, và đặc biệt trên sân nhà, Fenerbahce tiếp tục chơi thứ bóng đá rất lấn lướt và hấp dẫn.

Chọn: Tài 3.0

Soi kèo phạt góc Fenerbahce vs Sivasspor siêu chuẩn từ Kubet79.bet

Fenerbahce đã thực hiện ít hơn 6,5 quả phạt góc ở 8 trong 9 trận gần đây còn Sivasspor đã thực hiện ít hơn 4,5 quả phạt góc trong mỗi 5 trận gần nhất của họ.

Chọn: Tài

Đội hình dự kiến Fenerbahce vs Sivasspor theo phân tích Kubet79.bet

Fenerbahce: Bayindir; Kadioglu, Aziz, Szalai, Alioski; Kahveci, Arao, Zajc, Mor; Batshuayi, Pedro.

Sivasspor: Vural; Yesilyurt, Goutas, Osmanpasa, Paluli; Arslan, Keita; N’Jie, Saba, Gradel; Yatabare.

Dự đoán tỉ số Fenerbahce vs Sivasspor từ trùm soi kèo Kubet79.bet

Chúng tôi hy vọng Fenerbahce sẽ giành được chiến thắng thứ năm liên tiếp khi họ tiếp Sivasspor vào thứ Ba tới. Kubet dự đoán cả hai đội đều chơi trên sân khách ở châu Âu vào thứ Năm, nhưng đội khách sẽ tiếp tục duy trì những thảm họa trong nước của họ trong thời gian qua.