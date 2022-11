Soi kèo Fulham vs Man United “Super Bigbet”, 23h30 ngày 13/11

Andreas Pereira , người đã ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới Man City vòng trước sẽ tái ngộ câu lạc bộ cũ của anh ấy.

Soi kèo Châu Á Fulham vs Man United chính xác từ Kubet79.bet

Ten Hag giờ rất cần các học trò giành ba điểm, điều này sẽ giúp họ thách thức vị trí trong top bốn trước khi Premier League trở lại ở cuối tháng 12. Tin không vui cho Fulham liên quan đến Aleksandar Mitrovic, người đã có 9 bàn thắng trong mùa này, bị loại khỏi trận do chấn thương chân và có những lo ngại về sự tham gia của anh ấy cho Serbia tại World Cup. Neeskens Kebano và Manor Solomon cũng vắng mặt ở đội nhà vì chấn thương, trong khi Kenny Tete và Harrison Reed đều vắng mặt vì án treo giò. Tuy nhiên, Bobby Decordova-Reid đã trở lại sau án treo giò và anh ấy dự kiến ​​sẽ bắt đầu ở vị trí hậu vệ phải. Tom Cairney có thể ra sân ngay từ đầu ở hàng tiền vệ do sự vắng mặt của Reed, trong khi Carlos Vinicius một lần nữa có khả năng đá trung phong do chấn thương của Mitrovic.

Chọn: Man United -0.5

Soi kèo tài xỉu Fulham vs Man United cả trận theo Kubet79.bet

Đội bóng của Erik ten Hag đã chứng kiến ​​chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường đã kết thúc vào cuối tuần trước khi họ phải chịu thất bại 1-3 trước Aston Villa tại Premier League. Kết quả đã khiến Man United ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ tư là Tottenham Hotspur ba điểm, trong khi họ có thành tích bảy thắng, hai hòa và bốn thất bại từ đầu mùa. Quỷ đỏ sẽ bước vào trận đấu này với chiến thắng, trong khi đó, họ đã đánh bại Villa 4-2 ở EFL Cup vào giữa tuần để tiến vào vòng thứ tư.

Chọn: Tài 3.0

Soi kèo phạt góc Fulham vs Man United siêu chuẩn từ Kubet79.bet

Fulham trong 9 trận gần đây góp mặt chỉ có 1 trận hiếm hoi hết trận dưới 9 quả phạt góc kèm theo 4 lần xuất hiện quá 8 pha đá góc khi full-time ở 5 trận gần đây 2 CLB chạm trán.

Chọn: Tài

Đội hình dự kiến Fulham vs Man United theo phân tích Kubet79.bet

Fulham: Leno, Ream, Tete, Adarabioyo, Robinson, Kebano, Pereira, Palhinha, Reed, De Cordova-Reid & Mitrović.

Manchester United: De Gea; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Ronaldo.

Dự đoán tỉ số Fulham vs Man United từ trùm soi kèo Kubet79.bet

Man United đã ghi chiến thắng 2-1 trước Fulham khi họ đến Craven Cottage lần gần nhất vào tháng 1 năm 2021, trong khi Quỷ đỏ đã chiến thắng ở 11 trong số 12 trận gần nhất với đội bóng thủ đô trên mọi đấu trường.