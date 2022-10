Soi kèo Liverpool vs West Ham, 01h30 ngày 20/10/2022 – Premier League

Liverpool sẽ hướng tới việc duy trì sự hưng phấn sau chiến thắng trước Manchester City khi họ tiếp đón West Ham United tại Premier League vào thứ Sáu tới. Đội khách thì bị Southampton cầm hòa 1-1 vào Chủ nhật.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu việc Liverpool đánh bại Rangers 7-1 trước Ibrox ở Champions League có phải là dấu hiệu cho thấy Quỷ đỏ đang hướng tới phong độ đỉnh cao hay không, và họ dường như đã nhận được câu trả lời sau khi đội bóng của Jurgen Klopp gây ra thất bại đầu tiên cho Man City trước mùa giải tại Anfield vào Chủ nhật. Mohamed Salah – người đã ghi hat-trick nhanh nhất trong lịch sử Champions League tại Ibrox – thực hiện một cú chuyển hướng kỳ diệu từ đường chuyền dài của Alisson Becker để loại bỏ Joao Cancelo ở phía sau, trước khi tinh tế đặt bóng qua tay Ederson đang lao lên ở phút 76 đầy đẳng cấp.

Cầu thủ chạy cánh người Ai Cập đã bị thủ môn của Man City từ chối trong một tình huống tương tự trước đó trong một hiệp hai điên cuồng, điều này cũng chứng kiến ​​đội khách có bàn thắng của Phil Foden do pha phạm lỗi của Erling Haaland với Fabinho trong tình huống kiến ​​tạo. Đây có thể không phải là thời điểm tốt nhất để West Ham gặp The Kop chỉ 72 giờ sau đó, mặc dù Klopp sẽ quyết tâm đảm bảo những màn trình hảo hạng kể trên không kết thúc sớm sau một khởi đầu mùa giải khó khăn.

Chọn: Liverpool -1.25

HLV David Moyes lại cảm thấy thất vọng khi West Ham không thể giành trọn 3 điểm trước Southampton vào Chủ nhật, đội đã thống trị phần lớn thế trận ở cuộc chạm trán tại St Mary’s. The Hammers có tổng cộng 25 cú sút cùng với 61% thời gian cầm bóng và 14 quả phạt góc, mặc dù họ đã bám đuổi đối thủ của mình trong gần 45 phút sau khi Romain Perraud phá vỡ thế bế tắc ở phút 20, với Jarrod Bowen bị trọng tài Peter Bankes cản trở một cách gây tranh cãi. Declan Rice đã gỡ hòa ngay sau khi trận đấu kết thúc với một pha tấn công xuất sắc từ ngoài vòng cấm, nhưng Said Benrahma và Gianluca Scamacca đã phung phí những cơ hội tốt để giành trọn ba điểm trong trận đấu. Có thể nói The Hammers đang có vấn đề về khâu dứt điểm còn Liverpool đang phòng ngự ổn trở lại giúp trận này dễ xuất hiện cửa Xỉu.

Chọn: Xỉu 3.0

Liverpool luôn sở hữu những cú tạt chất lượng từ 2 cánh còn West Ham cũng có Jarrod Bowen đáng sợ bên cánh phải giúp khả năng nổ Tài góc trận này cực lớn.

Chọn: Tài

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Jota; Nunez.

West Ham: Areola; Coufal, Dawson, Ogbonna, Johnson; Palmieri, Downes, Lanzini; Benrahma, Antonio, Fornals.

Thầy trò HLV David Moyes khó thoát cảnh thất bại trận này tại Anfield sau khi Quỷ đỏ đang có hưng phấn với chiến thắng trước Man City vào Chủ nhật.