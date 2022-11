Cách xin số ông Địa thần Tài may mắn, chuẩn xác

Xin số ông Địa thần Tài may mắn như thế nào để chuẩn xác nhất là điều mà nhiều người chơi lô đề, xổ số muốn biết. Đây là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dưa vào yếu tố tâm linh. Sau đây là những cách xin số ông Địa thần Tài chuẩn xác nhất, cùng tham khảo nhé!

Xin số ông Địa thần Tài là gì?

Xin số ông Địa thần Tài là một hình thức soi cầu lô đề, xổ số mang yếu tố tâm linh. Đây là phương pháp được người Việt ta sử dụng rất phổ biến từ xưa tới nay. ông Địa, thần Tài đều là những vị thần linh xuất hiện nhiều trong cuộc sống của người dân nhất là người làm ăn buôn bán. Họ đều là những đấng siêu nhiên có năng lực rất lớn.

ông Địa và thần Tài là hai vị thần mang lại may mắn về tiền bạc cũng như giúp con người canh giữ tài sản của mình. Để xin số ông Địa thần Tài, người thực hiện cần là một số thủ tục có phần phức tạp. Xin số từ các vị thần cũng không phải là chuyện đơn giản, thích là được. Tuy nhiên hiệu quả từ xin số ông Địa, thần Tài là khá chính xác.

Cách xin số ông Địa thần Tài may mắn, chính xác

Trong dân gian lan truyền rất nhiều cách xin số ông Địa thần Tài khác nhau. Hiện nay có nhiều cách xin số ông Địa thần Tài khác nhau nhưng hiệu quả không phải lúc nào cũng cao. Sau đây là một vài cách xin số ông Địa thần Tài chính xác mà bạn có thể tham khảo:

Xin số ông Địa thần Tài may mắn bằng 3 quả trứng

Đây là một trong những cách xin số ông Địa thần Tài may mắn và rất hiệu quả. Các thực hiện xin số bằng trứng gà cũng rất đơn giản, anh em có thể làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Anh em chuẩn bị 3 quả trứng gà và một tấm bìa cứng có điền sẵn các số từ 0 tới 9. Nếu anh em xin số tại nhà, anh em hãy đảm bảo nhà cửa được dọn gọn gàng, sạch sẽ.

Bước 2: Anh em thắp nhang bên bát hương của ông Địa thần Tài tại nhà hoặc tại miếu thờ. Sau khi thắp nhang, anh em thành tâm khấn vái theo ước nguyện của mình.

Bước 3: Anh em lấy 3 quả trứng đã chuẩn bị lần lượt đặt vào từng ô số trên tấm bìa mà mình chuẩn bị. Nếu trong ô nào quả trứng có thể đứng thẳng thì đó là số ông Địa và thần Tài ban cho anh em. Anh em lần lượt đặt từng quả trứng vào các ô.

Bước 4: Anh em đập vỡ quả trứng nếu nhận được số. Trường hợp không có quả trứng nào đứng được thì chứng tỏ vận may của anh em chưa tới. Anh em hãy cảm ơn ông Địa thần Tài và chuẩn bị cho những lần sau.

Xin số ông Địa thần Tài bằng xin xăm

Thẻ xăm là vật thường thấy ở các ngôi chùa hoặc miếu thờ. Các thẻ xăm thường được đánh số từ 00 đến 99. Để xin số ông Địa thần Tài bằng thẻ xăm, anh em có thể làm theo 3 bước sau:

Bước 1: Anh em đến bàn thờ của ông Địa thần Tài tại miếu. Anh em nhớ chuẩn bị tiền vàng, thẻ xăm nếu tại miếu không có.

Bước 2: Anh em thắp hương và khấn ông Địa thần Tài một cách thành tâm nhất.

Bước 3: Anh em xóc nhẹ hộp đựng thẻ xăm cho tời khi rơi ra một thẻ hoặc nhiều hơn. Đó chính là số may mắn ông Địa thần Tài ban cho bạn. Anh em hãy sử dụng vận may này.

Trong trường hợp anh em xin mãi không có thể xăm rơi, có lẽ anh em chưa đủ duyên. Anh em hãy thử vận may vào những lần khác. Anh em không nên cố gắng xin quá nhiều có thể khiến ông Địa thần Tài nổi giận.

Xin số ông Địa thần Tài may mắn bằng lên đồng

Phương pháp xin số ông Địa thần Tài này sẽ khó và phức tạp hơn so với 2 phương pháp kể trên. Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia phương pháp này lại có tỷ lệ trúng thưởng rất cao. Đầu tiên anh em phải lựa chọn những người nặng căn nặng số để lên đồng.

Người lên đồng sẽ cầm tờ giấy sớ xin số và đọc rồi khấn vái trước bàn thờ ông Địa thần Tài. Sau đó, người này chấm nhẹ tờ sớ vào bình rượu rồi dán vào miếu ông Địa thần Tài. Một lúc sau, trên tờ giấy sẽ xuất hiện một vệt đen. Bằng kinh nghiệm và chuyên môn của mình, người ta sẽ luận và suy ra con số may mắn.

Ngoài ra, trường hợp thần Tài ông Địa ứng linh có thể nhập thẳng vào người lên đồng. Lúc này, anh em có thể nhận được con số may mắn luôn mà không cần phải luận suy.

Trên đây là các cách xin số ông Địa thần Tài may mắn, chính xác nhất mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. ông Địa luôn bên cạnh và trao may mắn cho những người thành tâm, hiền lành. Chúc bạn sớm tìm được nhiều con số may mắn và rinh về những phần thưởng giá trị.